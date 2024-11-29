DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.376.404,72 -0,05%

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hüseyin Yücel'den Güçlü Mesaj

Hüseyin Yücel, Beşiktaş camiasına öz güven veren ilk mesajını yayınladı, menfaatlerin korunacağına dair söz verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:30
Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hüseyin Yücel'den Güçlü Mesaj

Beşiktaş'ın Yeni Dönemi Başlıyor

Beşiktaş, başkanlık görevine Hüseyin Yücel'in gelmesiyle yeni bir döneme girdi. Yücel, siyah-beyazlı camiaya ilk mesajını ileterek büyük bir sorumluluk üstlendi.

Hüseyin Yücel'in Açıklamaları

Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır," diyerek süreci değerlendirdi. Yücel, Sayın Arat'ın istifasına ilişkin gerekçelerin basın toplantısında açıklandığına da vurgu yaptı.

"Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz" sözleriyle güven verdi. Ayrıca, süreçle ilgili detaylı açıklamanın yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 Geçti: Hedefe Sağlam Adımlarla İlerliyoruz
2
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı
3
Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hüseyin Yücel'den Güçlü Mesaj
4
Başakşehir, Göztepe Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı
5
Göztepe, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı