Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hüseyin Yücel'den Güçlü Mesaj

Beşiktaş'ın Yeni Dönemi Başlıyor

Beşiktaş, başkanlık görevine Hüseyin Yücel'in gelmesiyle yeni bir döneme girdi. Yücel, siyah-beyazlı camiaya ilk mesajını ileterek büyük bir sorumluluk üstlendi.

Hüseyin Yücel'in Açıklamaları

Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır," diyerek süreci değerlendirdi. Yücel, Sayın Arat'ın istifasına ilişkin gerekçelerin basın toplantısında açıklandığına da vurgu yaptı.

"Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz" sözleriyle güven verdi. Ayrıca, süreçle ilgili detaylı açıklamanın yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.