Beşiktaş'ın Yeni Transferi Jota Silva: "Her Top İçin Savaşırım"

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna katılan Portekizli Jota Silva, siyah-beyazlı formayla kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi. Açıklamalar Beşiktaş'ın YouTube kanalında yayınlandı.

Transfer ve karşılama

Jota, Beşiktaş transferini kariyerinde atmak istediği doğru adım olarak nitelendirdi: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kariyerimde atmak istediğim bir adımdı. Buradaki karşılanmam gerçekten inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama isteyemezdim. Beşiktaş'ın ilgisini duyduğumda her şey benim için çok netti. Bu fırsatı değerlendirmek istiyordum. Bunun kariyerimde doğru bir adım olduğunu düşündüm. Gelişmek ve büyümek için böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden ben ve bu süreçte yer alan herkes, her şeyi hemen gerçekleştirmeye çalıştık."

Sahaya katkı ve karakter

Formuyla ilgili beklentileri net bir şekilde koyan Jota, şunları söyledi: "Çok şey vaat etmeyi sevmem. Goller, asistler vaat etmeyeceğim. Ama sahada kulübün hedeflerine ulaşması için tüm gücümü vereceğime söz veriyorum. Yaptığı işe tutkulu, kararlı ve hırslı bir oyuncuyum. Her top için savaşırım, pes etmem ve kulübün hedeflerine ulaşmasına gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum. Burada çok mutlu olmak istiyorum. Asla vazgeçmeyen, sonuna kadar mücadele eden bir oyuncuyum. Bu özelliğimin kulübün başarısına maksimum katkı sağlamama çok yardımcı olacağına inanıyorum."

Sakatlık geçmişi

Sağlık ve hazırlığa verdiği önemi vurgulayan Jota, sakatlık nedeniyle maç kaçırmadığını belirtti: "Profesyonel olduğumdan beri sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmadım. Bununla gurur duyuyorum çünkü vücuduma çok iyi bakarım. Dinlenmeye, beslenmeye ve antrenmana çok önem veriyorum, kendimi maçlarda en iyisini vermek için en iyi şekilde hazırlıyorum. Tabii ki her şey bizim kontrolümüzde değil, sakatlıklar yaşanabilir ama sakatlıkları önlemek ve daha güçlü olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Sakatlık yüzünden maç kaçırmadan kariyer sürdürmek ve takıma her zaman yardımcı olabilmek harika bir durum. Bu yıl da farklı olmasını istemiyorum. Her maça, her antrenmana takıma yardım etmek için hazır olmak istiyorum."

İlk gol hayali ve taraftarlara mesaj

Jota, yeni takımında ilk golü için hayalini de paylaştı: "İlk golümü hayal edersem, muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım." Ayrıca takım başarısını öne koyduğunu vurgulayarak, "En büyük hedefim takıma hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak. Her zaman bireysel başarıdan çok takımı öne koyarım." dedi.

Taraftarlara da seslenen Portekizli futbolcu, "Her maçta, her anda gösterdikleri tutkuyu sürdürsünler. Bize verdikleri destekle sanki sahada bir kişi fazlaymışız gibi hissettiriyorlar. Bu desteği sahada hissetmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.