Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Orkun Kökçü, Avusturya Kampında

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın sezon öncesi hazırlıklarının yapıldığı Avusturya kampına katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İstanbul'dan kalkan özel uçakla Viyana'ya gelen Orkun Kökçü, kara yoluyla kamp yapılan Bad Erlach'taki otele ulaştı.

Taraftarlar, otelin önünde bulunan Orkun Kökçü ve Başkan Adalı'ya büyük ilgi gösterdi. İkili, siyah-beyazlı takıma olan sevgisini ifade eden taraftarların isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

Başkan Adalı, Orkun'a gösterilen yoğun ilginin ardından, “Orkun'u çok seviyorlar. İlgi de çok büyük. İnşallah Orkun da bu ilgiye layık olacak. Tüm eforunu, gücünü, futbolunu sahaya yansıtıp elinden gelen her şeyi yapacak. Zaten kendisi de aynı duyguları yaşıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü, daha sonra takım arkadaşlarıyla buluşmak üzere otele giriş yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampına katıldı. İstanbul'dan kalkan özel uçakla başkent Viyana'ya öğle saatlerinde iniş yapan Kökçü, Bad Erlach'ta bulunan takım oteline ulaştı. Milli futbolcu, otelin önünde bulunan siyah-beyazlı taraftarların isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampına katıldı. İstanbul'dan kalkan özel uçakla başkent Viyana'ya öğle saatlerinde iniş yapan Kökçü, Bad Erlach'ta bulunan takım oteline ulaştı. Milli futbolcu, otelin önünde bulunan siyah-beyazlı taraftarların isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi.