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Beşiktaş Isak Hien'i transfer etmek için görüşmelere başladı

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Beşiktaş Isak Hien'i transfer etmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen Isak Hien için İtalyan ekibine 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti.

Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı İtalya'ya kırdı.

Siyah-beyazlılar, Hellas Verona forması giyen Isak Hien için görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş; Hellas Verona forması giyen Isak Hien için İtalyan ekibine 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti.

35 MAÇTA 10 SARI KART GÖRDÜ

24 yaşındaki İsveçli stoper, Hellas Verona formasıyla 35 maça çıktı. Hien bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı üretmezken 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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