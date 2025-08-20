DOLAR
Beşiktaş İsviçre'de: Lausanne Maçı Öncesi Cenevre'ye Ulaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçı için İsviçre'ye geldi; Cenevre ve Etoy'de konaklayacak, basın toplantıları ve son antrenman yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:23
Beşiktaş İsviçre'ye Gelerek Lausanne Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, ülkeye ulaştı.

Ulaşım ve Konaklama Detayları

Siyah-beyazlı kafile, La Tuiliere Stadında oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan özel uçakla Cenevre kentine indi. Cenevre'den kara yoluyla Etoy kasabasına hareket eden ekip, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı.

Maç Öncesi Program

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve oyuncu Wilfred Ndidi'nin katılacağı basın toplantılarının ardından maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

