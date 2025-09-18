Beşiktaş İzmir'de: Göztepe Maçı Öncesi Coşkulu Karşılama
Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftar izdihamı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
Taraftarlar siyah-beyazlı oyuncuları yalnız bırakmadı; teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular lehine tezahüratlar yükseldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarların yanına giderek forma imzaladı. Futbolcular ise taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş kafilesi, karşılaşma öncesi konaklayacağı otele geçti ve maç hazırlıklarını sürdürecek.
Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, yarın saat 20.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.
