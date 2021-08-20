Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı

Teixeira’nın ardından Batshuayi’yi de kadrosuna katan’ta stoper hattı için takviye bekleniyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği milli oyuncuiçin çalışmalara başlayan yönetim mutlu sona çok yaklaştı.

Siyah beyazlı yönetim genç oyuncunun ardından İtalyan ekibi Sassuolo’yu da ikna etti. Beşiktaş Kaan’ı 1 yıl kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak. Kaan’ın önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.