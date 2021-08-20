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Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı

Transferin hareketli ekibi Beşiktaş’ta milli oyuncu Kaan Ayhan için sona gelindi. Siyah beyazlı yönetim İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaşmaya vardı. Genç defans oyuncusu kısa süre içerisinde İstanbul’a gelecek.

20 Ağustos 2021 Cuma 16:50
Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı
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Teixeira’nın ardından Batshuayi’yi de kadrosuna katan Beşiktaş’ta stoper hattı için takviye bekleniyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği milli oyuncu Kaan Ayhan için çalışmalara başlayan yönetim mutlu sona çok yaklaştı.

Siyah beyazlı yönetim genç oyuncunun ardından İtalyan ekibi Sassuolo’yu da ikna etti. Beşiktaş Kaan’ı 1 yıl kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak. Kaan’ın önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.


Son Güncelleme: 20.08.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKaan Ayhan
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