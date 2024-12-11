Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda Galip Geldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'tan Önemli Galibiyet

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turunun ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Detayları

Gorzow kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk çeyreği 15-13 geride kapadı. Ancak, soyunma odasına 35-29 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyreği 53-47 üstün tamamlayan siyah-beyazlı takım, son periyotta üstünlüğünü koruyarak 80-64'lük sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Rövanş Maçı

Bu mücadelenin rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu galibiyetle bir üst tura çıkmak için önemli bir adım attı.