Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tina Krajisnik'i Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Takviye

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki Sırp basketbolcu Tina Krajisnik'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Krajisnik'in Kariyeri

Bodrum Basketbol forması giyen Krajisnik, pivot pozisyonunda görev alma yeteneği ile dikkat çekiyor. Kariyerinde Galatasaray, UMMC Yekaterinburg, Chicago Sky, Sopron Basket, Diosgyori, PEAC-Peks, Kızılyıldız, Radivoj Korac ve Loznica gibi önemli takımlarda forma giydi.

Tina Krajisnik'in Beşiktaş'a katılması, takımın hedefleri doğrultusunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.