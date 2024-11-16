Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kenyalı Forvet Musungu'yu Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Transferini Açıkladı

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, bu hamlesiyle hem takımın yetenek havuzunu genişletiyor hem de genç yetenekleri bünyesine katıyor.

Şanlı Forma ile Nice Başarılara!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shilwatso Musungu'ya 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu transfer, Beşiktaş'ın kadın futbolunda uluslararası alanda daha da etkili olma hedefini sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.