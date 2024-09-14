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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Lara Pintassilgo'yu Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo’yu kadrosuna ekledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:07
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Lara Pintassilgo'yu Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Bir İsimle Güçleniyor

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Portekizli yıldız hücum oyuncusu Lara Pintassilgo, siyah-beyazlı ekibe katıldı.

Takımdan Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu transferle birlikte Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın hedefleri daha da yükselmiş gözüküyor. Pintassilgo'nun, yetenekleriyle takıma önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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