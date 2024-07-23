Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Minela Gacanica'yı Kadrosuna Dahil Etti

Minela Gacanica Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Açıklama ve İletişim

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer süreçleri içerisinde Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica’yı kadrosuna dahil etmiştir. Minela Gacanica’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile birçok başarıya imza atmasını temenni ediyoruz," denildi. Yeni Sezon İçin Heyecan

Gecikmeden sonra gelen bu transfer, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezonda başarılı bir performans hedeflediğini gösteriyor.