Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Vanessa Cordoba'yı transfer etti

Vanessa Cordoba Beşiktaş'ta

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu için önemli bir transfere imza atarak Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba'yı kadrosuna dahil etti. Vanessa, ünlü kaleci Oscar Cordoba'nın kızı olarak dikkat çekiyor.

Resmi Açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba’yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba'nın kızı olan Vanessa Cordoba'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Gelecek Hedefler

Yeni sezon için hedeflerini yukarı çeken Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, deneyimli kaleci Vanessa'nın takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir ekip olmayı planlıyor.