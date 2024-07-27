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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Derya Güç'ü Kadroya Dahil Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Derya Güç ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:55
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Derya Güç'ü Kadroya Dahil Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Transfer

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son dönemdeki transfer çalışmaları kapsamında, Derya Güç ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki smaçör, artık siyah-beyazlı formayı giyecek.

Derya Güç Kimdir?

Derya Güç, voleybol kariyerine çeşitli kulüplerde devam ederek Türk Hava Yolları'nda son iki yılını geçirmiştir. Daha önce Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda da mücadele etmiştir.

Beşiktaş'tan Açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Derya Güç ile sözleşme imzalandığı ve bu transferin takımın hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

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