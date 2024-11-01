Beşiktaş, Kasımpaşa ile 43. Randevuda

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük yönetiminde gerçekleştirilecek.
Namağlup Ünvanını Kaybetmenin Ardından
Beşiktaş, lider Galatasaray'a karşı 2-1'lik mağlubiyetle namağlup unvanını kaybetti. Sarı-kırmızılıların ligde oynamadığı haftada Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.
Güncel Durum ve Sakatlıklar
Siyah-beyazlılar, ligdeki 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Ancak takımda tedavileri süren 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica, son 3 maçta oynamadı. Mert Günok ise son 2 maçta sahada olamadı.
Ceza Sınırındaki Oyuncular
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında. Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, yarın kart görmeleri halinde 12. haftada RAMS Başakşehir ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Kasımpaşa İle Son Karşılaşmalar
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya karşı son 2 maçında başarısız oldu; geride kalan sezonun ilk yarısında 3-1, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş-Kasımpaşa Rekabeti
Yarın yapılacak maç, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'deki 43. karşılaşma olacak. İki ekip arasında oynanan 42 maçta, Beşiktaş 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle üstünlük sağladı. Beşiktaş, bu maçlarda rakip filelere 87 gol atarken, Kasımpaşa ise 49 gol kaydetti. Ayrıca, 1962-1963 sezonunda birbirleriyle toplam 4 maç yapıldı.