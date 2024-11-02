Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının Detayları

Beşiktaş Kasımpaşa Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son maçta oynattığı 11'e göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

İlk 11'deki Değişiklikler

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakada Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Mert Günok'un Dönüşü

Kale, sakatlığını atlatan Mert Günok'a emanet edildi. Mert, son 2 maçında forma giyememişti. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada omzundan sakatlanan kaleci, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve derbide Galatasaray'a karşı sahada olamamıştı.

Onur Bulut'un İlk 11 Heyecanı

Bu karşılaşmada 30 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce 9 maçta oyuna sonradan dahil olan Onur için, teknik direktör Van Bronckhorst'un sağ bekteki tercihini değiştirmesi dikkat çekti.

Sakatlıklar Sıkıntı Yaratıyor

Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinde Milot Rashica ve Gabriel Paulista'nın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığını duyurdu. Her iki futbolcu da son 3 maçta görev alamadı.

TFF'ye Sessiz Protesto

Taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını protesto etmek için Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na dek sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, yürüyüşte taraftarlara destek vererek, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz," şeklinde açıklama yaptı.

Yeni Işıklandırma Sistemi

Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, Kasımpaşa maçında ilk kez devreye alındı. Bu, taraftarlar için maç atmosferini iyileştirmeyi hedefliyor.