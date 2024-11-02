Beşiktaş, Kasımpaşa'ya Yenilerek İç Sahada İlk Kaybını Aldı

Beşiktaş, İç Sahadaki İlk Yenilgisini Aldı

Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe Stadyumu'nda, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Bu yenilgi, Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada yaşadığı ilk kayıp oldu.

Peş Peşe İki Yenilgi

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasının ardından, Kasımpaşa'ya da yenilerek, toplamda peş peşe iki mağlubiyet almış oldu. Bu durum, takımın puanını 20'de tutarak, şampiyonluk yolundaki iddialarını zayıflattı.

Ernest Muçi'nin Performansı

Beşiktaş'dan Ernest Muçi, ilk yarıda attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına bırakan Muçi, Galatasaray maçında da skora katkı sağladı. Ancak, 68. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Cezalı Durum ve Oyuncu Değişiklikleri

Beşiktaşlı Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ardından, Ciro Immobile ikinci yarıda ağrıları nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Kırmızı Kart Drama

Kasımpaşa'dan Da Costa, 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk Maçındaki Başarısı

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Can Keleş, ligdeki ilk maçına 81. dakikada Cher Ndour’un yerine dahil olarak çıkmış oldu.

Beşiktaş, iç sahada üst üste gelen bu olumsuz sonuçlarla birlikte, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez 5'te 5 yapma şansını kaybetmiş oldu. Şampiyonluk yolunda daha dikkatli olmalıdırlar.