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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 11. hafta maçında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:56
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti

Maç Sonucu ve İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilen Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Önemli Anlar

30. dakikada, orta sahada Ndour'un kaybettiği top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti. Ardından 34. dakikada, sağdan yapılan ortayı kurtarmaya çalışan Emirhan Topçu, Hajradinovic'in ceza sahasına yönelen şutunu etkisiz hale getirdi; ancak bu pozisyonda da sonuç değişmedi ve top dışarıya gitti.

41. dakikada, orta sahanın solunda topu kontrol eden Immobile, ceza sahasına hızla yöneldi fakat Sadık Çiftpınar’a takılarak şutunu köşeye bıraktı. Neyse ki kaleci topu kurtardı.

Beşiktaş'ın Golü

45+3. dakikada Beşiktaş, maçta aradığı golü buldu. Masuaku'nun soldan gerçekleştirdiği ortada, Muçi arka direkte topla buluşarak fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonunda Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 1-0'lık avantajla soyunma odasına gitti.

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