Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı tamamladı; bugün özel uçakla Kayseri'ye gidiyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:09
Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı

Beşiktaş, yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Siyah-beyazlı oyuncular idmana ısınma koşularıyla başladı; devamında 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı ve antrenman taktik çalışma ile sonlandırıldı.

Beşiktaş kafilesi, maç öncesi bugün özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
2
Çavuşoğlu: Galatasaray Maçı Bizim İçin Çok Önemli — Alanyaspor'un Hedefi Büyüklerden Puan
3
A Milli Futbol Takımı-Bulgaristan maçı biletleri genel satışta (11 Ekim)
4
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
5
Trabzonspor kalesini kilitledi: İlk 5 haftada sadece 2 gol
6
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kazım Karabekir Stadyumu'nda Hibrit Çim Dönüşümü Devam Ediyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek