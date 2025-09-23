Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı
Beşiktaş, yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı için hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Siyah-beyazlı oyuncular idmana ısınma koşularıyla başladı; devamında 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı ve antrenman taktik çalışma ile sonlandırıldı.
Beşiktaş kafilesi, maç öncesi bugün özel uçakla Kayseri'ye gidecek.