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Beşiktaş, Konyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0'la geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:00
Beşiktaş, Konyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Beşiktaş, Konyaspor’u Maçın İlk Yarısında Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. İlk yarı sonunda Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla geride bıraktı.

Gelişen Olaylar

Maçın 22. dakikasında kullanılan kornerde, Masuaku sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına ortasını yaptı. Semih Kılıçsoy'un şutu defansa çarparak yandan auta gitti.

23. dakikada, Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahalede bulundu ancak arka direkte meşin yuvarlağı bulan Immobile'nin şutu yan ağlarda kalmakla yetindi.

30. dakikada Beşiktaş, penaltı atışından gol buldu. Semih Kılıçsoy, Konyaspor savunmasından Boranijasevic'in müdahalesiyle yere düşünce hakem Kadir Sağlam penaltıyı verdi. Topun başına geçen Immobile, topu ağlarla buluşturmayı başardı ve durumu 1-0 yaptı.

41. dakikada, Boateng'in pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahası dışından şut çekti ancak kaleci Mert Günok topu kurtardı.

Son olarak, 45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, topu kaparak ceza sahasında Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

İlk yarı sonunda Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-0'lık avantajla soyunma odasına gitti.

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