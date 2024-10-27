Beşiktaş Kulübü 2024 Genel Kurulu: Borçlar Açıklandı

Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı

Siyah-beyazlı kulübün önemli toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurulda, kulübün mevcut borç durumu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Borç Rakamları Açıklandı

Özgür Şentürk, denetleme kurulu üyesi olarak yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu duyurdu.

Devamında Kaan Şakul, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri olarak, kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon lira olduğunu ifade etti. Şakul, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğrudur. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim," şeklinde konuştu.