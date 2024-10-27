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Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü, 2024 yılı olağan genel kurulunu ICC İstanbul'da gerçekleştiriyor. Ahmet Akpınar divan başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:04
Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Kongre, ICC İstanbul Kongre Merkezi’nin Harbiye Oditoryumu’nda düzenleniyor.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Ahmet Akpınar Seçildi

Kongrenin divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Yönetim kurulu, toplantıda yapılacak sunum ardından raporları üyelere takdim edecek.

Raporların Sunumu ve Görüşmeler

Kongrede, ilk olarak faaliyet ve denetim raporları üyelere aktarılacak. Bu bölümde yapıcı görüşmelerin ardından, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemine ait mali ve idari konular, üyelerin oylarına sunulacak.

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre...

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da toplantıya katıldı.

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre...

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da toplantıya katıldı.

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