Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Kocatepe'de Anma Programına Katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Kocatepe'deki Anma Etkinliğine Katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anlamlı bir anma ve kutlama programına katıldı.

Taraftarlarla Birlikte Zafer Yürüyüşü

Başkan Arat, etkinlikte taraftarlarla birlikte yürüyüş gerçekleştirerek, ardından Kocatepe'deki anıta çelenk bıraktı. Burada yaptığı konuşmada, bu toprakların bağımsızlık mücadelesinin en önemli anlarından birini anmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Kocatepe'nin Önemi

Arat, Kocatepe'nin ulusun bağımsızlık mücadelesinin kalbinin attığı bir yer olduğunu ifade ederek, “Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini başlatan bu şanlı Taarruz, 26 Ağustos 1922'de, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sabahın ilk ışıklarıyla burada başlatılmıştır. Atatürk'ün yanında İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulunmaktaydı. Beşiktaş İnönü Stadı'nın adı, İsmet İnönü'den gelmektedir. Bu bilgiyi çocuklara iyi anlatmalıyız,” dedi.

Büyük Zaferin Simgesi

Arat, 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan bu büyük savaşın, Türk ordusunun kahramanlık destanlarıyla tarihe geçtiğini belirtti. “Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük arzusunun sembolüdür. Biz Beşiktaşlılar olarak, bu kutlu zaferin manevi mirasını kalbimizde taşımaktayız. Armamızın merkezi, ay yıldızlı Türk bayrağıdır ve bunun bilincindeyiz.” dedi.

Vali'ye Ziyaret

Etkinliğin ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret ederek, kendisine forma hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı. Programın ardından Arat, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret edip forma hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı. Programın ardından Arat, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret edip forma hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı. Taraftarlarla birlikte zafer yolunda yürüyen Başkan Arat, daha sonra Kocatepe'deki anıta çelenk bıraktı.