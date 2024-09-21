Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı: Hasan Arat'ın Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Başkan Hasan Arat'dan Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Hasan Arat, burada yaptığı konuşmada, önceden yapılan yüksek maliyetli transferler ve yönetimsel hatalar hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Yüksek Maliyetli Sözleşmelere Dikkat

Arat, "Geçmiş yönetim döneminde gerçekleştirilen transferlerde yapılan hatalar, kulübümüze büyük zarar verdi. Örneğin, 42 sporcuya maaş ödüyorduk ve bazıları için 5 milyon avroya kadar çıkıyordu. Bu durum, kulübümüzün mali yapısını olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara Devam Ediyoruz

Son dönemdeki transfer çalışmalarının başarılı olduğunu belirten Arat, "Yeni takımımız için iyi bir kadro oluşturduk. Her transferi çeşitli aşamalardan geçiriyoruz ve hocamızla birlikte hareket ediyoruz. Beşiktaşlılar, teknik ekibimize destek vermeye devam etsinler." dedi.

Güneş Enerjisi Yatırımları

Başkan Arat, kulübün İzmir ve Ankara'da güneş enerjisi paneli kurarak enerji giderlerini azaltmayı hedeflediğini dile getirdi. "Bu yatırımlar, kulübümüze kazanç sağlayacak," şeklinde konuştu.

Hukuki Süreçler

Arat, geçmiş yönetimlerin kulüp tesislerinden elde edilmesi gereken gelirlerle ilgili yaşanan hukuki sorunlara da değindi. "Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü hukuki mücadeleyi vermeye hazırız," diyerek kulüp üyelerine çağrıda bulundu.

Önder Yiğit'ten Destek

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yiğit, kulübe 4 daire bağışladığını açıkladı. Arat, Yiğit’e teşekkür ederek bir kartal heykeli hediye etti.

Toplantı sonunda Arat, Beşiktaş’ın başarısının tüm camianın desteğiyle mümkün olacağını vurguladı.