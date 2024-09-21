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Beşiktaş Kulübü, Faiz Yükünü Değerlendirdi

Hasan Arat, divan kurulunda Beşiktaş'ın faiz sorununa ve yeni projelere dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:43
Beşiktaş Kulübü, Faiz Yükünü Değerlendirdi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Başkan Hasan Arat, divan kurulu toplantısında kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi. Toplantı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve birçok üye tarafından katılım sağlandı.

Faiz Yükü ve Bütçe Sorunları

Arat, Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından birinin yüksek faiz oranları olduğunu vurgulayarak, "40 milyon avro civarında faiz ödüyoruz. Futbol takımımızın bütçesi ise 45 milyon avro. Çok çalışıyoruz ve mal varlığımıza zarar vermeden bu sorunları aşmanın yollarını arıyoruz. Gelen paranın yarısı hemen gidiyor," dedi.

Başarılı Performans ve Avrupa Hedefleri

Arat, Türkiye Kupası'nı kazanmanın kulübün moralini yükselttiğini belirtti. "Kupayı kazanmamız, takımımızın psikolojik durumu üzerinde olumlu bir etki yarattı. Avrupa'da güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz ve bu süreçte iyi gelirler elde edeceğiz," açıklamalarında bulundu. Ayrıca, Lugano maçını kazanmanın kulüp için bir gelir kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

Trabzonspor Taraftarı ve İlişkiler

Arat, Trabzonspor deplasmanında taraftar alınmamasını eleştirdi. "Trabzon, bizim güzel ilişkilerimizin olduğu bir camiadır. Seyircim neden kendi vatanında maç izlemeye gidemesin? Bu durumu aşmak için daha pozitif yaklaşmalıyız. Kamplaşma istemiyoruz," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Tehditleri

Konuşmasının ardından tehdit mesajları aldığını belirten Arat, "Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak kimseye boyun eğmem. Beşiktaş için buradayız ve buradayken kimseyi dinlemeyeceğiz," dedi.

Yeni Projeler ve İş Birlikleri

Başkan Arat, KİPTAŞ ile iş birliği anlaşması yapmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. "Teknik danışmanlık ve kontrol hizmetleri için bir iş ortaklığı oluşturacağız," diyerek projelerinin sürdüğünü açıkladı.

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