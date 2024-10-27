Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu: Ahmet Nur Çebi'nin Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin Eleştirileri ve Cevapları

Toplantıda, Çebi, görevde olduğu süre boyunca kulübün borcunu azalttığını ve yeni yönetimin bu borcu artırdığını iddia etti. "Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım," diyen Çebi, mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Küçülen Borç, Artan Eleştiriler

Çebi, 2019 yılında göreve geldiğinde kulübün borcunun 3 milyar lira, karşılığının ise 582 milyon dolar olduğunu hatırlattı. "Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar lira, karşılığı 288 milyon dolardı. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti" dedi.

Genel Kurula Hesap Vermek İçin Geldi

Sözlerini sürdüren Çebi, "Ben hesabı size vermeye geldim, kaçmadım. Beşiktaş'a verdiklerim, yaptıklarım ortada. Takdir genel kurulundur. Ben hesabımı verdim. Her zaman da veririm" diyerek genel kurul üyelerine hitap etti.

Tepkiler ve Sonuç

Çebi'nin konuşmasına salonda bir takım tepkilerle karşılık verildi. Konuşmasının ardından yuhalanarak kürsüden inen Çebi, genel kurul katılımcılarının yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.