Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Gergin Anlar

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Olaylar Gelişti

Siyah-beyazlıların 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleşti. Bu önemli toplantıda, gergin anlar ve kavga yaşandı.

Gerginliğin Başlangıcı

Toplantıya eski başkan Ahmet Nur Çebi kalabalık bir grupla giriş yaptı. Çebi'nin beraberindekilerin alkışları, diğer üyelerin tepkisini çekti ve ardından gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salona yerleşmesiyle birlikte hâlâ süregelen gerginlik dikkat çekti.

İlk Tepkiler ve Arbede

Bu sırada sahneye gelen kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler iletti. Kulüp başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi. İsmail Cevahir sahneden indikten sonra, üyeler arasında başlayan arbede, kısa sürede kaos haline dönüştü.

Kavga ve Sonrası

Yaşanan olaylar sırasında bazı üyeler, karşı tarafa sandalyelerle vurmayı denedi. Araya girenler sayesinde güçlükle yatıştırılan kavganın ardından genel kurula devam edilebildi.

Toplantının sonucunda, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi dile getirildi.