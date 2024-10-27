Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda, kulüp başkanı Hasan Arat, geçmiş yönetimlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Başkan Arat’tan Sert Mesajlar

Arat, kulübün geleceğine dair kararlılığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan unsurları aldıktan sonra bu kararlılıkla yol ayrımından döndürmeye devam edeceğiz. Bugün burada öğreneceklerinizle bir dönemin sonuna geldiğimizi göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Kongrede Yaşanan Gerginlikler

Kongrenin ilk bölümünde yaşanan gerginliklere de değinen Arat, tüzük gereği devredilmesi gereken görevlerin yapılmadığından söz etti. "Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, burada Türkiye'nin en büyük camiası var," diyerek kulüp içindeki disiplinin önemine dikkat çekti.

Usulsüz Üyelikler Üzerine Açıklamalar

Kulüp içindeki usulsüz üyelikler hakkında da eleştirilerini yönelten Arat, "Kulübün güçlenmesi adına atılan adımlar sayesinde Beşiktaş artık bağımsız ve güçlü bir yapı haline gelmiştir. Beşiktaş şahısların ihtiraslarını tatmin etme yeri değildir," ifadesinde bulundu.

Takım Yapısı ve Transferler

Arat, takım yapısına yönelik eleştirileri yanıtlayarak, "Eski yönetim dönemi boyunca gerçekleştirilen transferlerin sorgulanması gerekiyor," dedi. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan oyuncu değişimlerini örnek göstererek, kulüp içindeki dengesizliklere dikkat çekti. Ayrıca, Giovanni van Bronckhorst ile uyumlu bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Denetim ve Yolsuzluk İddiaları

Arat, kulübün finansal durumu üzerine hazırlanan raporlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Bulduğumuz raporlar, kulübün bu hale gelmesinin nedenlerini ortaya koyuyor. Yolsuzluk iddiaları yüzünden kulübün prestiji ciddi şekilde zedelenmiştir," dedi.

Dijital Yayına Geçiş

Konuşmasının sonunda, kulübün dijital televizyonunun yayın hayatına başladığını duyurdu ve stüdyodan canlı yayın gerçekleştirerek, takımın voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularının katıldığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.