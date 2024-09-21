Beşiktaş Kulübü'nde Dönüm Noktası: Hasan Arat'tan Önemli Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Kulüp Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş'ın kurumsal yapısında ve ekonomisinde önemli değişimler yaşandığını belirtti. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Hem saha içindeki hem de dışındaki dönüşüm devam ediyor. Bu süreçte taraftarlarımızın destekleriyle zorlukların üstesinden geliyoruz." dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Konuşmasında Beşiktaşlılara birlik ve beraberlik mesajı veren Arat, "291 gün içinde 15 bin yeni üyelik başvurusu almış durumdayız. Bu, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır bir heyecanı yeniden kazandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Geçmişe Dönüş ve Gelecek Umutları

Yeni zorlukların da kapıda olduğunu vurgulayan Arat, "Beşiktaş zihniyetinde bir değişim yaşanmıştır. Yeni dönemde hatalar yapabiliriz, ancak doğru yolda olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gerçekleşen Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyareti de anan Arat, "Cumhurbaşkanına teşekkürlerimizi ilettik. Beşiktaş, devletine sonsuz sadakatle bağlıdır." dedi.

Futbol Takımındaki Dönüşüm

Futbol takımında yaşanan gelişmeleri Süleyman Seba dönemine benzeten Arat, "71 gün içinde iki final kazandık. Bu başarıyı sağlayan süreç ve takımın kaynaşması büyük önem taşıyor." diye ekledi.