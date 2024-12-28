Beşiktaş Kulübü'nde Olağanüstü Seçim: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı Yarışıyor

Beşiktaş'ta Yeni Başkan Seçimi İçin Heyecan Dorukta
Beşiktaş Kulübü, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını belirleyecek. Siyah-beyazlı ekip, son dönemde yaşanan idari ve sportif sıkıntıların ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek.
3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadan 29 Kasım'da istifa etti. Arat'ın istifasının ardından tüzük gereği ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu ve olağanüstü kongre kararı alındı. Yücel, bu kongrede başkanlık için ilk kez yarışacak.
Hüseyin Yücel'in İlk Başkanlık Deneyimi
Hüseyin Yücel, Hasan Arat döneminde ikinci başkan olarak yetki aldıktan sonra bu seçimde başkanlık yarışı verecek. Kendisi, eski başkanlardan Fikret Orman döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.
Serdal Adalı'nın Çeyrek Yüzyıl Yarışı
Diğer aday Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez bu yarışta yer alıyor. Daha önce Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık yapmış olan Adalı, önceki başkanlık yarışlarında maalesef istediği başarıyı elde edememişti.
Son 4 Başkan Olağanüstü Kongre ile Geldi
Beşiktaş tarihinin son 4 başkanı, olağanüstü seçimli genel kurul ile göreve başlamıştı. Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat bu süreçte başkanlık koltuğuna oturdular. Seçilen başkan Yücel veya Adalı, üst üste 5. kez olağanüstü seçim sonucunda göreve gelmiş olacak.
Süleyman Seba'nın Rekoru
Öte yandan, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim Süleyman Seba olarak kayıtlara geçti. 1984-2000 yılları arasında 16 yıl kesintisiz başkanlık yapmış ve kulübe 22 kupa kazandırmıştır.
Beşiktaş'ın Geçmiş Başkanları
Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle sıralanmaktadır:
- 1903-1908: Mehmet Şamil
- 1908-1911: Şükrü Paşa
- 1911-1918: Fuat Paşa
- 1918-1923: Fuat Balkan
- 1923-1924: Salih Bey
- 1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
- 1926-1928: Fuat Balkan
- 1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
- 1930-1932: Emin Şükrü Kunt
- 1932-1935: A. Ziya Karamürsel
- 1935-1938: Fuat Balkan
- 1938-1939: A. Ziya Karamürsel
- 1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
- 1941-1942: A. Ziya Karamürsel
- 1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu
- 1950: Ekrem Amaç
- 1950-1952: Salih Fuat Keçeci
- 1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu
- 1955-1956: Tahir Söğütlü
- 1956-1957: Danyal Akbel
- 1957: Ferhat Nasır
- 1957-1958: Nuri Togay
- 1958: Enver Kaya
- 1959-1960: Nuri Togay
- 1960-1963: Hakkı Yeten
- 1963-1964: Selahattin Akel
- 1964-1966: Hakkı Yeten
- 1966-1967: Hasan Salman
- 1967-1968: Hakkı Yeten
- 1968-1969: Talat Asal
- 1969-1970: Rüştü Erkuş
- 1970: Nuri Togay
- 1970-1971: Agasi Şen
- 1971-1972: Himmet Ünlü
- 1972-1973: Şekip Okçuoğlu
- 1973-1977: Mehmet Üstünkaya
- 1977-1979: Gazi Akınal
- 1979: Hüseyin Cevahir
- 1979–1980: Gazi Akınal
- 1980-1981: Rıza Kumruoğlu
- 1981-1984: Mehmet Üstünkaya
- 1984-2000: Süleyman Seba
- 2000-2004: Serdar Bilgili
- 2004-2012: Yıldırım Demirören
- 2012: Yalçın Karadeniz
- 2012-2019: Fikret Orman
- 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
- 2023-2024: Hasan Arat
- 2024: Hüseyin Yücel