DOLAR
33,99 0,14%
EURO
37,48 0,01%
ALTIN
2.751,04 0,07%
BITCOIN
1.954.650,57 0,25%

Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazik kabulü için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:10
Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Beşiktaş Kulübü'nden Teşekkür Mesajı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Önemli Kabul

Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Siyah-beyazlı kulüp, Erdoğan'ın sosyal medya platformundaki paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı
2
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Sümeyye Boyacı ve Jude Bellingham: İlham Veren Buluşma
4
Şahika Ercümen Korsika'da Bronz Madalya Kazandı
5
Anadolu Efes ve Corendon Airlines Yeni Sponsorluk Anlaşmasını Duyurdu
6
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta
7
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor