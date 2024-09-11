Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Beşiktaş Kulübü'nden Teşekkür Mesajı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Önemli Kabul
Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Sosyal Medyadan Paylaşım
Siyah-beyazlı kulüp, Erdoğan'ın sosyal medya platformundaki paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.