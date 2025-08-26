Beşiktaş, Lausanne Hazırlıklarını Sürdürdü | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş, Lausanne maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konferans Ligi play-off rövanşına odaklanıldı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği mücadele öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.