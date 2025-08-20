DOLAR
Beşiktaş, Lausanne Maçı Kadrosunu Açıkladı

Beşiktaş'ın Lausanne maçı kamp kadrosu açıklandı; Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Takım bugün 11.00'de Sabiha Gökçen'den özel uçakla İsviçre'ye gidecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:37
UEFA Konferans Ligi play-off turu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan ikas Eyüpspor maçının ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Kadro: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

Uçuş Bilgisi: Beşiktaş, bugün saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'ye gidecek.

