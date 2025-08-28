Beşiktaş-Lausanne: Solskjaer'den Kırmızı Kart Tepkisi ve Sorumluluk

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 1-1'in rövanşı sonrası Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yaşanan sonucu ve taktik tercihlerini değerlendirdi.

Solskjaer'in açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Solskjaer, "Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için. İlk yarıda bazı şanslar bulmuştuk. Yediğimiz gol için hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibin arkaya koşular atacağını biliyorduk. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı, bence kırmızı kart değildi. Uduokhai'nin gelişinde temas yok, rakibine kalçasıyla müdahalede bulunuyor. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak çok kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum." diyen Solskjaer, Shakhtar Donetsk eşleşmesiyle ilgili olarak, "İki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir." değerlendirmesini yaptı.

Takımı güçlendirme iradesini vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var." dedi.

Taktik, sakatlıklar ve yeni transferler

Maça defansif ağırlıklı bir sistemle başladıklarını belirten Solskjaer, "Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin katkısına dair, "Sözleşme imzaladığımız oyuncular, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi takım olacağız. Burada pozitif etki göstereceğime inanıyorum. 7-8 aydır buradayım ve geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında olumlu olarak iyi fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi." değerlendirmesinde bulundu.