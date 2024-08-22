Beşiktaş, Lugano ile Beraberlik Yaşadı

Beşiktaş, Lugano ile Play-Off Maçında Karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasının ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaştı. Deplasmanda gerçekleşen bu heyecan dolu mücadele, 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Öne Çıkan Anlar

Maç boyunca her iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Beşiktaş, Lugano karşısında önemli bir karşılaşma geçirdi fakat istediği galibiyeti elde edemedi. Sonraki Maçlar

Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki gelecek gole ihtiyacı olduğu bir durum ortaya çıktı. İkinci maçta galip gelerek turu geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, şanslarını artırmak için çalışmalarına devam edecek.