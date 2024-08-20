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Beşiktaş, Lugano İle Maç Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu öncesi Lugano maçına hazırlık yapmaya başladı. Takım, antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:31
Beşiktaş, Lugano İle Maç Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Lugano Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına başladı.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleşti. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme antrenmanı yaparak günü kapatırken, diğer oyuncular 5'e 2 çalışmasının ardından ısınma ve pas antrenmanı gerçekleştirdi.

Maç Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Takım, yarın sabah saat 10:30'da basına açık olacak antrenmanın ardından, Lugano maçı için 14:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Zürih'e uçacak.

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