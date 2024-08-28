Beşiktaş, Lugano ile Maça Hazır

Beşiktaş, Lugano Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Önemli Eksikler

Bu antrenmana, tedavi süreci devam eden Necip Uysal ve ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar katılmadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlı oyuncuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı gözlemlendi.

Beşiktaş, Lugano karşılaşmasında, alandaki tüm en iyi performansını sergileyerek bu önemli mücadeleyi kazanmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.