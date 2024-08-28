Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş, Lugano ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano'yu ağırlayacak. Takımın hedefi lig aşamasına kalmak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:58
Beşiktaş, Lugano ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Beşiktaş ve Lugano Maçına Doğru

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi açıklamalarda bulunarak oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu ve lig aşamasına kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Van Bronckhorst'tan Açıklamalar

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, "Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Maçın sonucunu en iyi şekilde değerlendirmek hedefindeyiz," ifadelerini kullandı.

Kadroda bazı değişiklikler olabileceğini vurgulayan Van Bronckhorst, "Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre değişiklikler görebilirsiniz. Hedefimiz iyi bir sonuç almak," diye ekledi.

Transfer Gelişmeleri ve Hedefler

Yeni transferlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden teknik adam, "Felix Uduokhai iyi bir savunmacı. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, sezonun uzun olacağını ve tüm oyuncuların rotasyonda yer alacağını belirtti.

Gedson Fernandes: "Tek Odağımız Maçı Kazanmak"

İlk maçta iki gol atan Gedson Fernandes ise, "Yarınki maçın önemini biliyoruz, çok iyi hazırlandık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak," diyerek maçın zorluğuna dikkat çekti.

Fernandes, "Bireysel istatistikler önemli değil, önemli olan takım olarak mücadele etmek. Geçen yılı geride bıraktık. Yeni hoca ve oyuncularla farklı bir sezona başladık. Hoca bize öz güven getirdi," şeklinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar