Beşiktaş, Lugano ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Beşiktaş ve Lugano Maçına Doğru

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi açıklamalarda bulunarak oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu ve lig aşamasına kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Van Bronckhorst'tan Açıklamalar

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, "Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Maçın sonucunu en iyi şekilde değerlendirmek hedefindeyiz," ifadelerini kullandı.

Kadroda bazı değişiklikler olabileceğini vurgulayan Van Bronckhorst, "Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre değişiklikler görebilirsiniz. Hedefimiz iyi bir sonuç almak," diye ekledi.

Transfer Gelişmeleri ve Hedefler

Yeni transferlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden teknik adam, "Felix Uduokhai iyi bir savunmacı. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, sezonun uzun olacağını ve tüm oyuncuların rotasyonda yer alacağını belirtti.

Gedson Fernandes: "Tek Odağımız Maçı Kazanmak"

İlk maçta iki gol atan Gedson Fernandes ise, "Yarınki maçın önemini biliyoruz, çok iyi hazırlandık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak," diyerek maçın zorluğuna dikkat çekti.

Fernandes, "Bireysel istatistikler önemli değil, önemli olan takım olarak mücadele etmek. Geçen yılı geride bıraktık. Yeni hoca ve oyuncularla farklı bir sezona başladık. Hoca bize öz güven getirdi," şeklinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağ 2) ve oyuncu Gedson Fernandes (sol 2) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.