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Beşiktaş, Lugano ile Rövanş Maçında Karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile kritik bir maça çıkıyor. Maç Tüpraş Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:07
Beşiktaş, Lugano ile Rövanş Maçında Karşılaşacak

Beşiktaş, Lugano'yu Ağırlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın akşam İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. İlk karşılaşmada İsviçre'de 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu mücadelede galip gelerek grup aşamasına geçmek istiyor. Aksi takdirde, elenen takım Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Beşiktaş'ın Şansları

Siyah-beyazlı ekip, maçta her türlü galibiyetle grup aşamasına yükselebilirken, beraberlik durumunda ise uzatma veya penaltı atışları galip belirleyecek. Olası bir mağlubiyet durumunda ise Lugano, gruplara kalmış olacak.

İlk karşılaşmada 3-1 önde giden Beşiktaş, rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamayarak sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Bu, siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda galip gelemedikleri ilk karşılaşma oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek dikkat çeken Beşiktaş, ligde de Samsunspor ve Antalyaspor'u mağlup etmişti.

Sakatlık Durumu

Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Necip Uysal, geçirdiği sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Antrenmanda çapraz bağlarından sakatlanan Uysal, sonrasında cerrahi operasyon geçirdiği için Lugano karşısında mücadele edemeyecek.

Beşiktaş taraftarının, takımlarını bu kritik karşılaşmada yalnız bırakmayacağı ve zafer için stadyumu dolduracağı bekleniyor.

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