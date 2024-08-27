Beşiktaş, Lugano Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Lugano Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü Lugano ile oynayacağı maç için hazırlıklarına bir gün izin sonrası başladı. Siyah-beyazlı ekibin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Yeni Transfer Uduokhai İlk Antrenmanında

Yeni transfer Felix Uduokhai, takımla birlikte ilk antrenmanına katılırken, çalışmalarını taktiksel çift kale maçla sonlandırdı. Ayrıca, çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.