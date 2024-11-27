Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. Avrupa Maçını Oynayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak. Bu önemli maç, siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki 249. karşılaşması olacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında toplam 248 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu süreçte 332 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 377 gol gördü.

Avrupa Kupalarında Beşiktaş'ın Performansı

Siyah-beyazlı takımın Avrupa arenadaki istatistikleri şu şekilde:

Organizasyon O G B M AY Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 127 56 24 67 201 Kupa Galipleri Kupası 20 4 12 4 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 4 2 6 19 TOPLAM 248 94 49 105 377

İsrail Temsilcileri ile Oynanan Maçlar

Beşiktaş, şimdiye kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşılaşarak, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 1999 yılında Hapoel Haifa ile oynanan maçlarda 1-1 ve 0-0 berabere kalırken, sonraki dört maçı kazanmayı başardı.

Çeyrek Final Başarıları

Ayrıca, Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu başarıyı elde etmiştir.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en büyük galibiyetini 2018-2019 sezonunda 6-0 ile Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a karşı elde etti. En farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda Liverpool’a 8-0 kaybetmesiyle yaşadı.

Avrupa'nın En Golcü Oyuncuları

Oktay Derelioğlu, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olup, toplam 14 gol kaydetmiştir. Onu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun izliyor, her biri 13 gol atmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.