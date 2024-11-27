Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Karşısında Galibiyet Peşinde

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, takımının galip gelme hedefinde kararlı olduklarını belirtti. Maçın Macaristan'ın Debrecen şehrinde yer alan Nagyerdei Stadı'nda gerçekleşeceğini ifade eden Van Bronckhorst, "Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya, tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik. Sahaya çıkıp kazanma konusu tamamen bize bağlı olacak." dedi.

Çalkantılı Günler ve Hedefler

Teknik adam, takım içindeki son gelişmeler hakkında da bilgi verirken, "Dün ve bugün yaşananlar zorlu günler geçirmemize neden oldu. Yönetim, gelecekte daha iyi bir duruma sahip olabilmek için kararlar almak zorunda kaldı. Ancak galibiyet, bizim için en iyi ilaç olacak ve ilerisi için moral kazandıracaktır." diye konuştu.

Eleştirilere Yanıt Verdi

Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve eleştiriler hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "O gün duygusal olarak modum düşmüştü. Halimizi net göremediğim bir andı. Hedeflerimizin örtüştüğü yerde olmak benim için önemli. Bunu yaparsak Avrupa'da 9 puana ulaşacağız, bu da moral olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rakip Analizi

Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv için de değerlendirmelerde bulunan Van Bronckhorst, "Maccabi iyi bir takım. Çok sayıda maçını izledik. Ofansif oynamaya çalışan bir ekip ve maçta 10 numaralı oyuncularına dikkat etmemiz şart." dedi.

Paulista: "Her Şey İçin Mücadele Edeceğiz"

Beşiktaş'lı futbolcu Gabriel Paulista, zorlu bir maç olacağını belirterek, "Mental ve fiziksel olarak iyi hazırlandık. Farklı bir sahada oynamanın zorluklarına adapte olmak zorundayız. Yarın üç puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Paulista, takım içindeki savunma disiplini hakkında da önemli yorumlarda bulundu: "Futbol bir takım oyunu. Savunma sadece dört oyuncudan oluşmaz. Beraber davranmalıyız. Hatalarımızı tekrar yapmamamız gerekiyor. Beşiktaş, büyük bir camia ve kazanmak için oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyetle kendilerini yeniden toparlayarak iyi bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.