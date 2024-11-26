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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:22
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Macaristan’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı.

İdman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın içeriği hakkında bilgi verildi. İddialı bir antrenman programı ile sürdürülen idmanda, oyuncular kondisyon ve taktik çalışmalara katıldı.

Özellikle Göztepe maçında forma giyen futbolcuların, salonda yenilenme çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5’e 2 ile başladıkları idmanlarını, taktiksel çift kale maçıyla sonlandırdı.

Son Hazırlıklar ve Seyahat

Beşiktaş, yapacağı bir sonraki antrenmanla Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gitmek üzere yola çıkacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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