Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçının Hakemi Simone Sozza Olacak

28 Kasım’da Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Karşılaşmasını İtalyan Hakem Yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak 5. hafta maçının hakemi Simone Sozza olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu heyecan dolu müsabaka Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda, TSİ 20.45'te başlayacak.

Maçta Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini üstlenecekken, dördüncü hakemlik görevini Andrea Colombo gerçekleştirecek.

Karşılaşmada Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.