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Beşiktaş, Malmö Maçına Hazırlıklarına Hız Verdi

Beşiktaş, Malmö ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına başladı. İlk hazırlık seansı detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:21
Beşiktaş, Malmö Maçına Hazırlıklarına Hız Verdi

Beşiktaş, Malmö ile Maç Hazırlıklarına Start Verdi

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Çarşamba günü Malmö takımını Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarına başladı.

İlk Antrenman Detayları

Kulüpten gelen bilgilere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ilk antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kasımpaşa karşılaşmasında görev alan oyuncular, günlerini yenilenme çalışmaları ile tamamlarken diğer futbolcular pas ve 5’e 2 antrenmanları gerçekleştirdi. Çalışmalar minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

İleri Dönüş Planları

Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 5 Kasım Salı günü saat 11.00’de, ilk 15 dakikasının basına açık olacağı antrenmanla devam edecek.

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