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Beşiktaş, Malmö Maçının Ardından Yapılanmayı Vurguladı

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Malmö galibiyetinin ardından yeni yapılanma sürecini ve oyuncu derinliği konusundaki eleştirileri yanıtladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:53
Beşiktaş, Malmö Maçının Ardından Yapılanmayı Vurguladı

Beşiktaş, Malmö Galibiyetiyle Moral Buldu

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Uçar, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, kulübün yeni bir yapılanma süreci içinde olduğu ve bu süreçte sabır talep ettiklerini ifade etti.

Galibiyetin Önemi

Uçar, "Bu ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncularımızın sergilediği çabadan dolayı çok mutluyum. Teknik ekibimize de teşekkür ediyorum. Bu bizim için kazanmamız gereken değerli bir maçtı ve oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar," dedi.

Kadro Derinliği ve Yapılanma Süreci

Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bunun beklentileri yükselttiğini söyleyen Uçar, kadro derinliği konusundaki eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti. "Tamamen takımı baştan sona yeniden yapılandırıyoruz. Bu süreçte sabır gerekiyor," dedi.

Transfer Süreci ve Hedefler

Uçar, 31 oyuncuyla vedalaşıp 8 yeni oyuncu aldıklarını ve 11 yeni kontrat imzaladıklarını aktardı. Ayrıca, devre arasında veya sezon sonunda yapılacak yeni transferlerle kadro derinliğini artırmayı planladıklarını belirtti. "Sezon sonunda Avrupa'da play-off hedefliyoruz. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil, bunu gece gündüz çalışarak sürdüreceğiz," diye ekledi.

Özel Performanslar ve Beklentiler

Semih Kılıçsoy'un attığı golle üzerindeki baskıdan kurtulduğunu kaydeden Uçar, "Santrfor golle beslenir, gol atınca rahatlar. Semih'in bu golü onun güvenini artıracak," şeklinde konuştu. Ayrıca, Maccabi Tel Aviv ile oynanacak olan maçın seyircisiz olacağını ve yerinin kısa sürede belirleneceğini de duyurdu.

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