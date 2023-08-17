Beşiktaş, Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.