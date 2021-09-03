Beşiktaş, Miralem Pjanic'i renklerine bağladı!

Yeni transferleriyle adından olukça söz ettiren Beşiktaş Spor Kulübü, son transferi spor camiasında bomba etkisi yarattı. Barcelona'da top koşturan orta saha oyuncusu Bosna Hersekli Miralem Pjanic ile 2021-2022 sezonu için 1 yıllığına anlaşma sağlayan kulüp yöneticileri, tecrübeli oyuncuya 2 milyon 750 bin euro bedelinde bir garanti ücreti ödemeyi kabul etti.

Orta saha takviyesini Barcelona'da oymayan 31 yaşındaki Miralem Pjanic ile tamamlayan siyah-beyazlı ekip kulübünden yıllık 9.5 milyon euro maaş alan yıldız oyuncuya bu maaşın bir kısmını ödemeyi kabul etti ve 1 yıllık kira bedeli olarak 2 milyon 750 bin euro üzerinde anlaştı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak olan tecrübeli oyuncunun kısa sürede antrenmanlara katılması bekleniyor.

Daha önce Lyon, Roma ve Juventus'ta forma giyen Pjanic, geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olmuş ve İspanyol ekibinde 30 kez maça çıkmıştı. Aslen Bosna Hersek'li olan oyuncu ülkesinin milli takımıyla da 101 maçta forma giydi.

"BEŞİKTAŞTAN PJANİC İÇİN KAP KAP BİLDİRİMİ"

Transfer çalışmalarına son hız devam eden kulüp yönetimi son transferi Pjanic'i Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada profesyonel alanda futbol oynayan Miralem Pjanic'in transferi ile ilgili görüşmelerin tamamlandığı ve profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in 1 yıl sürecek olan geçici transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.