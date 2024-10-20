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Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 72-64'le Geçti

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 72-64 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:55
Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 72-64'le Geçti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Ligde Öne Çıkıyor

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi. Maçta ev sahibi ekip, galibiyeti 72-64'lük skorla elde etti.

Maçın Detayları

Bu kritik karşılaşmada Beşiktaş, güçlü performansıyla dikkat çekerken, Nesibe Aydın takımı ise zorlu bir mücadele ortaya koydu. İki takım arasındaki rekabet, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Beşiktaş, etkili oyun tarzı sayesinde farkı açarak maçı zirvede tamamlamayı başardı.

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