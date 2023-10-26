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Beşiktaş Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısına bu kadroya çıkacak

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Beşiktaş Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısına bu kadroya çıkacak
Türk takımların Avrupa mücadelesi heyecanla devam ediyor! Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı! Tüm detaylar haberimizde.

Siyah beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu! Maç heyecanı şimdiden başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BODO GLİMT İLK 11'İ

Siyah beyazlı takımda kırmızı kart cezası olan Valentin Rosier, sakatlığı olan Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, tedavisi olan ancak takımdan ayrı çalışan Eric Bailly ve Salih Uçan Bodo Glimt maçı kadrosuna dahil olmadı. 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç kadroda top koşturacak. Bodo Glimt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; 

beşiktaş bodo glimt 11'i belli oldu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Calley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex- Ovlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tınaz, Bakhtiyar Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy. 

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